Эксперт: Иннополис — трамплин для гениев, мечтателей и технологий

Иннополис — это не только магнит для современных технологий, но и идеальное место для творческих и изобретательных людей. Таким мнением на федеральном просветительском марафоне «Новое знание» поделилась посол организации «Живые города», амбассадор города Ольга Тохтина-фон Браун.

«Зарубежные коллеги пристально смотрят за развитием Иннополиса. Россия технологически набирает очень серьезные обороты на мировом рынке», — отметила она.

Эксперт обратила внимание на то, что каждый из городов будущего представляет собой целую экосистему, компонентами которой являются люди, природа и технологии. При этом такие города уже создаются в онлайн-пространстве.

«Это не физические пространства, созданные различными корпорациями и компаниями», — подчеркнула Тохтина-фон Браун.

Она добавила, что очень сложно строить города будущего, применяя технологии прошлого, но Иннополису это удается: «Иннополис — это будущее в настоящем».

Эксперт также подчеркнула, что шесть лет — это очень малый возраст для такого высокоразвитого города.