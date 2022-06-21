Эксперт: Импортозамещение — это прекрасно, но России нужно думать на много шагов вперед

Любое международное мероприятие, проводимое на территории России, в частности ПМЭФ-2022, — это еще один способ продемонстрировать, что мы не изгои, что мы открыты миру, а мир открыт нам. Такое мнение выразил один из членов Экспертного клуба — гендиректор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов.

«Процесс адаптации экономики к новым реалиям — это не быстрое и сиюминутное действие. И радует, что Россия начала этот курс на поддержку внутреннего рынка, что позволило нам преодолеть первые шаги деглобализации», — отметил предприниматель.

Он также обозначил для себя ряд важных тезисов, которые были озвучены на форуме.

«Радует, что в перспективе мы планируем сдерживать инфляцию на уровне 4%, уже понизилась ключевая ставка Центробанка, и удалось снизить ставку льготной ипотеки до 9%, а сейчас прорабатывается дальнейшее снижение до 7%», — перечислил Минахметов.

По его словам, импортозамещение — это прекрасно, но России нужно думать на много шагов вперед.

«И хорошо, что сейчас Правительство РФ держит курс на поддержку инициатив от талантливых и действительно радеющих за свою страну и свое будущее ребят», — резюмировал эксперт.

Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика страны нацелена на достижение уровня инфляции в 4%