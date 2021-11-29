Эксперт iMARS выделила способы продвижения отечественных товаров в Китае

Полуторамиллиардный китайский рынок, привлекая российских экспортеров, живет по жестким рыночным законам. Бренд-менеджер группы iMARS Айна Хамзина отметила возможные способы продвижения российского товара в Китае.

Эксперт полагает, что выходить на рынок Поднебесной выгодно с продуктами для здорового питания, которые там сейчас популярны. «Помимо людей, следящих за собой, в Китае огромное число аллергиков («спасибо» многолетним проблемам с экологией), людей с респираторными заболеваниями, проблемами, связанными с неправильным питанием. Поэтому тренд качественных экопродуктов превратился в настоящий мейнстрим», — отмечает бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина.

Однако, прежде чем выходить на рынок с товаром, стоит провести фокус-группу, перевести этикетку на китайский язык и адаптировать ее под китайский рынок. Также важно зарегистрировать собственную торговую марку. А уже затем заниматься вопросами сертификации, таможни и логистики, ценообразования.

«Связываться с китайскими ретейлерами — себе дороже, поэтому вариант один — идти в онлайн-продажи. Три „быстрых черепахи“ китайского e-commerce: Weibo, WeСhat и Taobao. WeСhat — это самое популярное приложение в Поднебесной, объединяющее функции мессенджера, сервиса блогов и публичных страниц, платежной системы. Он доступен и для иностранных юрлиц. Weibo — это сервис микроблогов в 500 млн юзеров, удобная площадка для таргетированной рекламы, в которой есть CRM-система для аналитики и сбора данных о пользователях. Taobao — самая крупная в Китае e-commerce-площадка как для B2C, так и для C2C. Как резидент, так и нерезидент Китая может бесплатно зарегистрировать магазин на Taobao на физическое лицо», — комментирует эксперт iMARS.

В компании также предостерегают экспортеров без опыта работы на рынке Поднебесной и не знающих китайского языка от заказа рекламы в местных маркетинговых агентствах.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп со своим представительством в Пекине (топ-5 коммуникационного рейтинга НР2К), победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в том числе победитель PROBA AWARDS 2021. Среди клиентов: X5 Retail Group, «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Россельхозбанк, РЖД, СИБУР, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Президент компании — Алексей Чуйкин.