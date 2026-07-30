Эксперт Иманов: контроль бюджета не означает отказ от удовольствий

Отсутствие контроля над расходами часто становится причиной постоянной нехватки денег, даже при хорошем заработке. Об этом в выпуске подкаста «Меня бесит» студии Р1 рассказал предприниматель Гусейн Иманов, сообщает «Радио 1».

Он отметил, что проблема не всегда связана с маленьким доходом – деньги незаметно уходят на импульсивные покупки, подписки, доставку еды и кредиты. Для решения проблемы, по его словам, необходимо начать вести личный бюджет: зафиксировать все источники поступлений и все траты, включая мелкие ежедневные расходы, которые в итоге могут превратиться в значительную сумму.

Финансовый план, по мнению эксперта, помогает увидеть реальную картину, понять, где можно сократить лишнее, какую сумму направить в накопления и как увеличить доход. Контроль денег не означает отказ от удовольствий, а дает возможность тратить осознанно и не испытывать тревогу после покупок.

Иманов подчеркнул, что финансовая грамотность связана не только с умением экономить, но и с умением сохранять часть заработанного и создавать активы. Деньги должны не просто исчезать в расходах, а помогать строить устойчивое будущее.