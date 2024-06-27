Эксперт: ИИ в ближайшие пять лет сможет заменить низкоквалифицированные кадры

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Искусственный интеллект в том виде, который мы увидим на протяжении ближайших 5 лет, будет способен заменить специалистов малого и среднего уровня квалификации. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор и директор института Дмитрий Чикрин на пресс-конференции в «Татар-информ».

По его словам, готовить специалистов, которые не будут дальше развиваться, теряет смысл, из-за чего нужно ориентироваться на подготовку специалистов, которые будут выше среднего.

«Специалистов такого уровня заменить весьма сложно, потому что человеческий опыт, осознание происходящего, интуитивные озарения современные машины повторить не могут. Поэтому ИИ вызывает опасность для специалистов малого и среднего уровня, поэтому необходимо готовить кадры высшей квалификации», – отметил он.

При этом, по словам Чикрина, не нужно опасаться систем, которые заменят кадры высшей квалификации, по крайней мере ближайшие 20 лет. Причиной этого является отсутствие достаточного количества энергии, так как система, заменяющая одного кандидата наук, может потреблять электроэнергии сопоставимо с производством всех текущих атомных электростанций мира.