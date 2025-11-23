Эксперт: ИИ не приведет к массовым сокращениям в российских компаниях

Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не станет причиной массовых увольнений сотрудников, заявил директор по продуктам, эксперт Михаил Кузнецов в интервью РИА Новости. По его словам, дефицит специалистов ощущается практически во всех сферах, что исключает широкомасштабные сокращения.

«В России я не вижу предпосылок для массовых сокращений из-за ИИ, потому что специалистов остро не хватает практически во всех сферах. С другой стороны, если какие-то компании хотят снизить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги, сокращения возможны, однако это никак не связано с генеративным искусственным интеллектом и тем более с ИИ-агентами», – отметил Кузнецов.

Эксперт подчеркнул, что генеративный ИИ пока не приносит заметного финансового эффекта. Сокращения, происходящие в компаниях, чаще всего связаны с падением выручки или замедлением ее роста.

Кузнецов также отметил, что гипотезы о том, что ИИ-ассистенты позволят расширять бизнес без увеличения штата, пока подтверждаются редко.

«Мы видим, что компании сокращают специалистов под предлогом внедрения ИИ-агентов… В реальности реализованных проектов с ИИ-агентами, которые были бы бизнес-критичными, нет – ну или единицы. Поэтому это никак не могло повлиять на рынок труда», – добавил он.

По мнению специалиста, технологии ИИ чаще становятся оправданием для сокращений или отказа от найма новых сотрудников, а не реальной причиной изменений на рынке труда.