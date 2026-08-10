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Общество 10 августа 2026 11:32

Эксперт Гусев предупредил об опасности использования одинаковых паролей

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При взломе сервиса база пользователей утекает в открытый доступ – иногда в виде обычного текста, иногда в зашифрованном виде, который расшифровывается современными вычислительными мощностями. Об этом в беседе с RT рассказал технический директор HASPBOX Александр Гусев.

По его словам, пара «логин – пароль» из такой утечки становится готовым ключом, который проверяют не только на исходном сайте, но и на десятках других. Для злоумышленника незначительный форум становится точкой входа во все остальные аккаунты, если пользователь использовал тот же пароль.

Специалист отметил, что проверка происходит автоматически: специальные программы прогоняют украденную пару по тысячам сайтов за минуты или часы после публикации утечки. Боты обходят защиту от автоматических запросов и параллельно проверяют один и тот же пароль сразу на сотнях площадок, поэтому время между утечкой и реакцией пользователя критично – счет идет на часы, а не на дни.

#эксперт #пароли
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