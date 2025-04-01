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Общество 1 апреля 2025 19:20

Эксперт Госдумы предложил ввести налог на бездетность для холостяков

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Эксперт Госдумы по аграрным вопросам и бывший депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность в размере 20% от зарплаты для холостяков, сообщает Радио 1.

Это заявление было сделано им на Московском экономическом форуме.

По мнению Таранина, в России проживает около 30 миллионов холостых граждан, многие из которых находятся в хорошем финансовом положении. Он считает, что эти люди привыкли жить только «для себя», что, по его словам, является «вредной концепцией».

Также экс-депутат отметил, что многие холостяки, получившие образование и медицинские услуги в России, теперь ориентированы на поездки в Дубай и покупку бриллиантов. Таранин выразил мнение, что если эта тенденция сохранится, в будущем забудутся не только фамилии, но и сам род этих граждан.

#налог на бездетность #Госдума
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