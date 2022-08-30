Эксперт Гомельский оценил селекцию казанского УНИКСа в межсезонье

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высоко оценил летнюю селекцию казанского УНИКСа.

«Селекция УНИКСа? Необходимо увидеть команду в игре, чтобы судить о качестве селекционной работы. Перечисленные вами игроки, несомненно, обладают высоким классом», — ответил на вопрос Гомельский в своих социальных сетях.

Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.

В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место с таким же счетом одержал победу.