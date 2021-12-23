Эксперт: Головная боль на морозе может быть вызвана чувствительностью рецепторов кожи

При повышенной чувствительности рецепторы кожи головы могут раздражаться на морозе и вызывать головные боли, рассказал радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

По словам эксперта, это явление не считается патологией, однако во время холодов лучше всегда носить шапку, чтобы избежать неприятных ощущений.

По словам специалиста, если у человека не повышено артериальное давление, то состояние сосудов головного мозга не является причиной головной боли на холодном воздухе.

«У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе», – объяснил Будик.

Он также обратил внимание, что боли могут возникнуть даже при поедании чего-то холодного. Это связано с чувствительностью ротовой полости, которая из-за этого также может быть раздражена.

«Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, это особенный симптом», – подчеркнул невролог.