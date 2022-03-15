Лидер отделения ЛДПР в Татарстане: Главное — решить проблему украинских националистов

Россия хочет жить в согласии и дружбе с братским украинским народом, однако главное сейчас — это решить проблему националистов. Такое мнение высказал координатор Татарстанского регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов.

«Суть в том, что Владимир Жириновский и ЛДПР начиная с 2000-х годов неоднократно делали акцент на происходящем вокруг Украины, а именно желании властей обратить внимание на Запад, в то время когда Россия хотела быть в мире и согласии с братским народом, — отметил Сурчилов. — О том, что происходит сейчас, Жириновский говорил много раз, предлагал пути решения тех или иных вопросов. В итоге мы пришли к тому, что нацбатальоны и тому подобные направления с 2014 года устраивали непонятно что, убивая и прессуя русскоязычное население. Власти Украины с 2000-х годов начали вести политику, чтобы на территории Украины искоренить великий и могучий русский язык, чтобы все говорили только на украинском языке».

Запад и США не первый год ведут антироссийскую политику, утверждая при этом, что Россия — агрессор и захватчик, заявил эксперт. Однако сами забывают о том, что кровавыми способами пытались устанавливать демократию в других странах.

«Вспомните Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан, я не говорю уже про их противостояние со времен союза с Кубой! Вспомните видео и статьи, когда на великий праздник Победы 9 Мая отдельные личности позволяли унижать и бить ветеранов, отрывая ордена и Георгиевские ленты! Разве это нормально? — эмоционально высказался Сурчилов. — А мы сейчас оказались плохие, потому что спустя столько времени решили защитить тех, кто не заслужил такого отношения. Я уж не говорю о событиях в Абхазии и в Южной Осетии, когда тогдашнее руководство Украины поддержало действия Тбилиси в отношении Южной Осетии, а там как раз уже находились наемники-националисты с Украины».

Суть спецоперации — очистить территорию Украины от нацбатальонов, дать возможность людям свободно говорить на русском языке, пояснил собеседник агентства.

«ЛДПР не призывает ни к чему такому, за что потом будет стыдно, — подытожил Сурчилов. — Мы за мир во всем мире, мы поддерживаем наших ребят, которые там сейчас, мы поддерживаем тех, кто не хочет быть на побегушках у Запада и зависимым от ЕС и подобных организаций! Мы все должны понимать, что есть период, когда надо действовать, а не сидеть и смотреть, как гибнут мирные жители. Никто же не призывает вести боевые действия против мирного населения. Тут нужно понимать, что либо мы победим националистов, либо они — нас».

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. В своем видеообращении Президент Владимир Путин подчеркнул, что главная цель России — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.