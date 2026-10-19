Эксперт Гаврилов предупредил о рисках строительства дома без межевания участка

Перед строительством дома собственнику необходимо убедиться, что координаты границ участка внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, установленные границы участка помогают собственнику разместить дом на своей земле, соблюсти отступы и оформить постройку. Координаты границ должны быть внесены в ЕГРН.

Депутат отметил, что ориентироваться исключительно на забор рискованно: дом может оказаться на чужой территории либо в зоне, где строительство запрещено. С 1 марта 2025 года кадастровый учет дома или регистрация права на него приостанавливаются, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах участка.

Гаврилов подчеркнул, что само отсутствие координат не делает дом самовольной постройкой. Законность строительства зависит от прав на землю, разрешенного использования и соблюдения обязательных требований.

Для проверки собственнику следует заказать выписку из ЕГРН и изучить описание границ. Наличие кадастрового номера само по себе не подтверждает, что координаты уже внесены в реестр. Если их нет, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет измерения, при необходимости организует согласование границ с соседями и подготовит межевой план.

Парламентарий посоветовал затем подать заявление об учете изменений участка с этим планом и проверить, что координаты внесены в реестр.

До выбора места для фундамента также рекомендуется запросить градостроительный план земельного участка. Он позволит проверить, допускается ли размещение жилого дома, а также узнать действующие отступы и ограничения.

Гаврилов заключил, что если дом уже построен, нужно проверить его расположение относительно уточненных границ. Межевание само по себе не устраняет выход на чужую землю.

Для учета и регистрации уже построенного дома потребуется заказать у кадастрового инженера отдельный технический план.