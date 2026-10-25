Эксперт Гаврилов: после выписки право пользования квартирой сохраняется

Если гражданин переехал и сохранил квартиру, выписка выгодна, когда фактический выезд уменьшает число потребителей, учитываемых в коммунальных платежах. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, регистрация фиксирует место жительства, однако по Гражданскому кодексу право собственности после выписки сохраняется. Собственник по-прежнему вправе пользоваться квартирой и распоряжаться ею.

Размер экономии зависит от порядка начислений. Гаврилов объяснил, что при исправном счетчике плату определяет потребление. Если в квартире нет постоянных и временных жильцов, начисления по нормативам рассчитывают с учетом числа собственников. Это условие нужно учитывать, когда из квартиры выписываются все проживающие.

Вместе с тем за собственником сохраняются расходы на содержание жилья, капитальный ремонт, общее имущество и отопление. Ранее возникшие долги тоже остаются. Налог на имущество связан с собственностью, поэтому обязанность по его уплате сохраняется после снятия с регистрационного учета. При временном отъезде стоит проверить возможность перерасчета без выписки – для него нужны предусмотренные правилами основания и документы, подтверждающие отсутствие.

Гаврилов посоветовал начать с квитанции и выяснить, какие услуги считают по площади, счетчикам и числу людей. Он рекомендовал запросить у управляющей компании и исполнителей услуг расчет с учетом выезда, оставшихся жильцов и числа собственников, сообщить об изменении числа проживающих тем, кто начисляет плату, приложив подтверждение выезда или снятия с учета, а затем сверить с расчетом следующие квитанции.