Эксперт форума «Сообщество»: Участие НКО повышает качество услуг в социальной сфере

Использование некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере позволяет значительно повысить качество таких услуг для населения. Развитие этого и других направлений в некоммерческом секторе обсудят на площадке предстоящего в Казани форума «Сообщество». Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

Она напомнила, что на протяжении длительного времени сфера оказания социальных услуг гражданам была полностью связана с работой бюджетных организаций. Однако благодаря изменениям в законодательстве это изменилось – возможность для работы здесь получили и негосударственные организации, социально-ориентированные НКО.

«Это было сделано для появления конкуренции, которая позволяет значительно повысить качество предоставляемых услуг гражданам. Речь идет о том, чтобы у человека появился выбор. Идеальный формат, который уже применяется в ряде регионов страны – это сертификат на получение услуги. Человек, который имеет право на услугу, получает сертификат, и с ним он может выбрать организацию, где хочет получить эту услугу. Это может быть как бюджетная организация, так и некоммерческая», - пояснила собеседница агентства.

Доступ НКО к рынку бюджетных услуг в социальной сфере, а также проблемы и вопросы, возникающие у некоммерческих организаций в этом направлении – все это станет предметом обсуждений на круглом столе в рамках предстоящего в Казани форума «Сообщество».

«Мы поговорим о том, как сами НКО из Приволжского федерального округа оценивают уровень доступа к оказанию бюджетных услуг. Обсудим и сравним ситуацию в разных регионах, какие тренды и достижения здесь появились за последнее время. Кроме того, планируем обсудить и состояние некоммерческого сектора в целом, его проблемы и сложности, а также пути их преодоления», - заключила Елена Тополева-Солдунова.

Напомним, форум Общественной палаты РФ «Сообщество» пройдет в Казани 24 и 25 августа. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.