Эксперт: Финансовый суверенитет стран Африки зависит от перехода на расчеты в нацвалютах

Популяризация SWIFT привела к образованию очередной монополии и централизации функции по обеспечению межбанковских расчетов, но SWIFT — это всего лишь общепризнанный стандарт передачи финансовых сообщений, а не уникальный технологический стек. Об этом заявил управляющий директор по валидации Рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В связи с этим для трансграничного движения средств можно использовать любую национальную систему передачи финансовых сообщений при условии ее модификации под специфику банковских систем стран — участников такого финансового альянса, равно как возможно и формирование новой наднациональной системы, объединяющей и унифицирующей имеющиеся стандарты в глобальном масштабе.

Беликов отметил, что трансграничные расчеты — наиболее подходящая область для применения национальных цифровых валют, включая цифровой рубль, в отличие от внутренних рынков, на которых эти цифровые валюты большинству участников представляются лишь альтернативным централизованным инструментом без дополнительных бонусов.

«Прозрачность и воспроизводимость всех расчетных цепочек, обеспеченные блокчейном, могут стать залогом доверия к новой расчетной инфраструктуре и, таким образом, поспособствовать ее масштабированию», — убежден специалист.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.

«В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в РФ системе передачи финансовых сообщений, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи независимо от западных систем», — сказал он.

Именно такая модель платежных отношений и финансового рынка может стать основой роста «глобального юга» — о чем говорил и президент ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе, где ВТБ представил программу создания финансовой системы «Глобального юга». В том числе это замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Здесь, по мнению главы ВТБ, огромная перспектива у технологии blockchain. «Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте», — подчеркнул он.