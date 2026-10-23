Эксперт Фаткуллин предупредил о риске азарта во время рыбалки и сбора грибов

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Чрезмерное увлечение рыбалкой, альпинизмом и сбором грибов может привести к опасным ситуациям на природе, так как стремление к ярким эмоциям нередко заставляет людей забывать о мерах предосторожности. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал популяризатор морской рыбалки Руслан Фаткуллин.

По его словам, рыбаки могут продолжать ловлю вдали от берега, даже когда это становится небезопасным. Аналогичный риск возникает у грибников, которые уходят глубоко в лес, теряют ориентиры и отдаляются от привычных маршрутов.

«Просто нужно вовремя остановиться. Это то, что мы все называем здравым смыслом», – отметил Фаткуллин.

Он подчеркнул, что безопасность на природе зависит от подготовки, обучения и умения прислушиваться к советам опытных людей. Это помогает человеку вовремя определить предел допустимого риска и завершить занятие, не дожидаясь опасной ситуации.

По мнению эксперта, важно уметь остановиться, даже если рыба продолжает клевать, а в лесу еще остаются грибы. Такой подход позволяет получить удовольствие от увлечения и избежать травм.