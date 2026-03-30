Эксперт ФАС разъяснила условия признания биржевых цен рыночными

В рамках серии программ о влиянии биржевой торговли на товарные рынки прошла встреча с участием директора Казанского филиала и GR-директора Биржи ЦТС Дмитрия Золотова, а также начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Елены Цышевской.

Основной темой обсуждения стали формирование национальных ценовых индикаторов и развитие биржевой торговли, в том числе на рынке нефтехимии, что имеет особое значение для промышленности Татарстана.

Елена Цышевская напомнила, что действующее законодательство о защите конкуренции предусматривает: цена, сформированная на организованных биржевых торгах при соблюдении определенных условий, не признается монопольно высокой.

По ее словам, речь идет о цене, которая складывается на спотовом рынке под влиянием спроса и предложения и не подпадает под контроль антимонопольных органов в части признания ее завышенной.

Представитель ФАС также подробно разъяснила, при каких условиях биржевая цена считается рыночной. Для этого необходимо соблюдение трех ключевых требований: регулярность и равномерность торгов, наличие ликвидного объема и регистрация внебиржевых сделок.

Она уточнила, что ликвидный объем, как правило, составляет около 10% от общего производства, однако этот показатель может варьироваться в зависимости от продукции. В частности, для мазута он может быть на уровне около 4%.

Говоря о регулярности торгов, Цышевская пояснила, что продавец должен выставлять товар равными партиями, например, несколько раз в неделю, чтобы формировалась устойчивая ценовая динамика. Отдельное внимание она уделила регистрации внебиржевых сделок в соответствии с постановлением №892, подчеркнув, что государству важно иметь полную картину ценовой информации на рынке.