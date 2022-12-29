Эксперт: Ежемесячные объемы выдач автокредитов в Татарстане превысили прошлогодние

В топ кредитных продаж банка за 11 месяцев оказались марки LADA, HYUNDAI, KIA, HAVAL и RENAULT среди новых и LADA, KIA, HYUNDAI, RENAULT и VOLKSWAGEN среди подержанных авто.

В ноябре чаще всего жители региона оформляли кредиты на покупку новых LADA, HYUNDAI, HAVAL, KIA, CHERY и подержанных LADA, KIA, HYUNDAI, RENAULT и SKODA. При этом доля выданных автокредитов на покупку марки LADA превалирует и составила в ноябре почти 90% от общих выдач среди новых машин в виду высокого спроса по госпрограмме льготного автокредитования.

Такую информацию предоставил банк «Открытие» в Татарстане.

Согласно статистике «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), совокупные выдачи банка в регионе за 11 месяцев этого года оказались пока еще ниже показателей 2021 года на 15% по объему выданных автокредитов и на 17% по количеству. При этом ежемесячные объемы выдач банка превысили прошлогодние значения как по объемам, так и по количеству уже в сентябре, а в ноябре — в 2 и 1,5 раза соответственно. Несмотря на то что ряд клиентов отложили осенью покупку машины из-за геополитической напряженности, выдачи в этом периоде, как и прогнозировалось, поддержала государственная программа льготного автокредитования. Так, если в августе количество выданных банком в Татарстане автокредитов по госпрограмме составляло 27% от общего количества оформленных, то в сентябре и октябре уже порядка 50%, а в ноябре — уже более 60%. В итоге каждый второй кредит в республике, оформленный банком с августа по ноябрь, был выдан по госпрограмме.

Руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Казани Илья Пахомов считает, что сегодня дефицит продолжает править авторынком, а цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы удерживают на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает возможности расти как авторынку, так и рынку автокредитования. Почти все европейские, корейские и японские марки продолжили демонстрировать в ноябре падение продаж. А больше 20 марок продали менее 100 автомобилей (склады пусты) и практически исчезли с официального авторынка России.

В целом в 2022 году в «Открытие Авто» заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили — на них пришлось 60% сделок. При этом за последние месяцы за счет программы льготного автокредитования начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые ТС, и в ноябре соотношение выдач автокредитов на подержанные и новые авто составило уже 32% к 68%.

К слову, по данным НБКИ, в январе-октябре 2022 года в Республике Татарстан было выдано автокредитов на сумму 22,1 млрд руб., или на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика входит в топ-5 регионов по объемам выданных автокредитов. Аналогичное падение выдач в принципе продемонстрировал и общероссийский рынок автокредитования — минус 37% за 10 месяцев 22 года.