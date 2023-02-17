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Политика 17 февраля 2023 08:50

Эксперт: Ежедневно ВСУ теряют до 200 военных в районе Кременной

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На кременском направлении ВСУ потеряли почти столько же бойцов, что и у Артемовска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, за сутки на этом направлении Киев теряет до 200 военных.

«Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины, по предварительным оценкам, в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих в сутки», — цитирует РИА Новости военного эксперта.

#всу #потери
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