Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Есть много нюансов сопровождения финансовых вопросов России и Китая
Наиболее правильным решением при юридическом сопровождении российско-китайских международных проектов будет обращение к профессионалам этой области. Таким мнением поделился председатель российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов на международном форуме «РОСТКИ».
«Тема очень актуальная и сложная, и, несмотря на высокий уровень российско-китайских отношений, есть много нюансов, особенно в части юридического сопровождения финансовых вопросов», – заявил он.
Так, старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов&Партнеры» Сергей Лысов отметил, что при решении споров практически все компании изначально пытаются «разойтись» без привлечения профессиональных юристов.
«Это и должно быть так, но когда ситуация ухудшается и в ход идут совершенно различные практики, желательна консультация хорошего юриста», – подчеркнул он.
Лысов также добавил, что и российские, и китайские компании, заходя на рынок, опасаются санкционного давления, что является одним из главных сдерживающих факторов в развитии обеих сторон.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»