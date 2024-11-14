Эксперт: Есть много нюансов сопровождения финансовых вопросов России и Китая

Наиболее правильным решением при юридическом сопровождении российско-китайских международных проектов будет обращение к профессионалам этой области. Таким мнением поделился председатель российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов на международном форуме «РОСТКИ».

«Тема очень актуальная и сложная, и, несмотря на высокий уровень российско-китайских отношений, есть много нюансов, особенно в части юридического сопровождения финансовых вопросов», – заявил он.

Так, старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов&Партнеры» Сергей Лысов отметил, что при решении споров практически все компании изначально пытаются «разойтись» без привлечения профессиональных юристов.

«Это и должно быть так, но когда ситуация ухудшается и в ход идут совершенно различные практики, желательна консультация хорошего юриста», – подчеркнул он.

Лысов также добавил, что и российские, и китайские компании, заходя на рынок, опасаются санкционного давления, что является одним из главных сдерживающих факторов в развитии обеих сторон.