Эксперт: Если Игнатьев провалится и в «Крыльях», то это путь в ФНЛ и ПФЛ

Аренда нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева в самарские «Крылья Советов» – это шанс для игрока спасти свою карьеру после спада в составе казанцев. Если он провалится и там, то это будет путевкой для форварда в команды ФНЛ и ПФЛ. Таким мнением поделился комментатор Константин Генич, пишет «Матч ТВ».

«Для Игнатьева сейчас даже нет вопроса денег. Нужно спасать карьеру, доказывать. Если у него не пойдет в "Крыльях" с тренером, который умеет работать с молодыми, то кто вообще позарится на Игнатьева дальше? Это лифт вниз — ФНЛ, ПФЛ. Так что это его шанс. Думаю, игровое время он будет получать», – отметил он.

Генич напомнил, что во время выступления за «Краснодар» Игнатьева даже сравнивали с Серхио Агуэро по умению открыться и чувству мяча в штрафной площади. Однако в «Рубине» у нападающего игра не заладилась совсем. Теперь он поехал в Самару к тренеру Игорю Осинькину, который умеет работать с молодежью. Так, за последнее время в «Крыльях» заиграли на новом уровне такие игроки как Сергеев, Зиньковский, Ежов, Пруцев и многие другие.