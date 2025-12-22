Политолог предрек распад ЕС в случае ввода европейских войск на Украину

Отправка европейских войск на Украину может привести к распаду Евросоюза. Таким мнением поделился директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя заявления генсекретаря НАТО Марка Рютте о готовности стран Европы направить на Украину войска в случае нарушения Россией мирного соглашения.

«Главная проблема Европейского Союза и европейских стран в отправке войск на Украину в том, что если эти войска туда отправятся, то Европейский Союз просто распадется. Европейский Союз – это не государство в прямом смысле, а государство, подобное международной организации, – над участниками союза нет никакой госструктуры. И поэтому очень легко хлопнуть дверью», – заявил Колташов.

По его словам, отправка войск в конечном итоге приведет к тому, что общественное недовольство станет огромным и «двери начнут хлопаться и все это развалится».

«И Брюссель потеряет поддержку. Брюссель имеется в виду не как Бельгия, а как Европейский Союз. А брюссельская еврократия – главный источник антироссийской линии», – добавил Колташов.

Таким образом, он полагает, что отправка европейских войск на Украину – это сценарий, на который западные политики «на этой стадии не решатся».

«Просто допустим, что Франция пошлет 10 тыс. штыков на Украину и из них тысяча погибнет. В стране тогда будут сильные антиукраинские настроения. Не антироссийские, а антиукраинские, потому что с какой стати мы туда полезем? Что, у нас дома дел нет, во Франции?» – заключил эксперт.

Напомним, что Рютте заявил о готовности стран Европы направить на Украину войска в случае нарушения Россией мирного соглашения, следует из сообщения Bild.

«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», – заявил Рютте.