Экс-тренер «Рубина» : Если ЦСКА хочет медали, то им стоит подписать Деспотовича

Если ЦСКА претендует на попадание в тройку по итогам розыгрыша РПЛ, то им стоит приобрести нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича. Таким мнением с «РБ Спорт» поделился бывший тренер казанского клуба Дмитрий Кузнецов.

«Нужно еще понимать для каких задач Деспотовича берет ЦСКА. Его возраст? Он точно не станет проблемой! Он опытный футболист, который способен помочь команде. Если ЦСКА хочет побороться за тройку, то, конечно, такого футболиста стоит приобрести. Это будет хороший трансфер», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в последнее время серба беспокоят травмы и не шла игра, однако он остается футболистом высокого уровня и адаптирован к российскому чемпионату.

Напомним, что руководство «Рубина» отказалось от услуг сербского нападающего и разрешило ему искать клуб для продолжения карьеры. В СМИ ходили слухи о заинтересованности «Црвены Звезды», ЦСКА и ряда турецких клубов.