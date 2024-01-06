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Эксперт: ЕС – в панике, Россия доказала уязвимость противоракетных установок Запада
Члены Евросоюза затревожились и запаниковали после разрушительных для украинской армии ракетных ударов ВКС РФ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис, пишет РИА «Новости».
По его словам, Европа и США долго работали над созданием противовоздушной системы обороны (ПВО) для Украины, но всему этому ВС РФ нанесли колоссальный ущерб. Более того, Россия перегружает зарубежные ПВО атаками, нанося масштабный урон при помощи высокотехнологичного оружия.
Как сказал Меркурис, теперь страны Евросоюза начинают задумываться о производстве новых американских зенитных комплексов Patriot.
Спикер также добавил, что своими ударами РФ доказала уязвимость передовых противоракетных установок Запада.
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