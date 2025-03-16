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Экономика 16 марта 2025 09:36

Эксперт Ермилова назвала инструменты для инвестирования при падении ставок по вкладам

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Когда ставки по депозитам начнут снижаться, то наименее рискованно вложить накопления в государственные и корпоративные облигации. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Второй инструмент – драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий). При этом следует покупать все четыре металла, а не один.

Если вы располагаете крупными суммами, то можно купить недвижимость. При этом инвестировать не обязательно в целую квартиру. Приобрести инвесторы могут и долю в объекте, и землю.

Четвертый вариант: покупка акций ведущих компаний. Но в данном случае нужно учесть риски при выборе ценных бумаг, например, санкции или изменения в отрасли и конъюнктуре рынков.

#инвестиции #вклады #банки
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