Эксперт Ермилова: ипотечные каникулы увеличат переплату по кредиту

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

С 1 сентября семьи с двумя детьми и более смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов, однако это увеличит итоговую переплату по кредиту, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, ипотечные каникулы не стоит рассматривать как способ экономии – это инструмент финансовой защиты, позволяющий пережить сложный период без просрочек. При этом переплата по кредиту растет, поскольку проценты продолжают начисляться и переносятся на будущие платежи.

Например, при кредите в 6 млн рублей на 30 лет под 6% годовых стандартная переплата составляет около 7 млн рублей. Если взять каникулы на 18 месяцев, ежемесячный платеж вырастет с 36 до 40 тыс. рублей, а итоговая переплата увеличится до 7,7 млн рублей.

Каникулы можно взять один раз при сумме кредита не более 15 млн рублей и условии, что жилье – единственное. Во время отсрочки действуют ограничения, а банки учтут эту информацию при выдаче последующих кредитов. Решение о каникулах стоит принимать только в случае реальной необходимости.