news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 22 июля 2026 08:33

Эксперт Ермилова: ипотечные каникулы увеличат переплату по кредиту

Читайте нас в
Телеграм
Эксперт Ермилова: ипотечные каникулы увеличат переплату по кредиту
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

С 1 сентября семьи с двумя детьми и более смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов, однако это увеличит итоговую переплату по кредиту, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, ипотечные каникулы не стоит рассматривать как способ экономии – это инструмент финансовой защиты, позволяющий пережить сложный период без просрочек. При этом переплата по кредиту растет, поскольку проценты продолжают начисляться и переносятся на будущие платежи.

Например, при кредите в 6 млн рублей на 30 лет под 6% годовых стандартная переплата составляет около 7 млн рублей. Если взять каникулы на 18 месяцев, ежемесячный платеж вырастет с 36 до 40 тыс. рублей, а итоговая переплата увеличится до 7,7 млн рублей.

Каникулы можно взять один раз при сумме кредита не более 15 млн рублей и условии, что жилье – единственное. Во время отсрочки действуют ограничения, а банки учтут эту информацию при выдаче последующих кредитов. Решение о каникулах стоит принимать только в случае реальной необходимости.

#ипотечные каникулы #эксперт #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Переписки пользователей с DeepSeek оказались в публичном доступе

21 июля 2026

Мужчина скончался у станции метро «Козья Слобода» в Казани

21 июля 2026
Новости партнеров