Эксперт: «Эпоха нефти закончится, когда закончится нефть, но это произойдет нескоро»

В будущем энергия не будет добываться из нефти, но эра этого полезного ископаемого закончится нескоро. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову заявил проректор Казанского федерального университета, профессор Данис Нургалиев.

«Эпоха нефти закончится, когда закончится нефть, но это произойдет нескоро. Нефть будет использоваться для создания материалов. Сегодня несколько миллиардов человек просто не имеют доступа к электричеству», — заметил собеседник агентства.

По мнению эксперта, в ближайшие годы и даже десятилетия говорить об уходе от нефти, угля или газа бессмысленно.