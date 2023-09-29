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Эксперт: эффективность российского онкопрепарата может достигать 100%
Исследователем НИИ клинической и экспериментальной радиологии Игорем Погребняковым сделан смелый прогноз эффективности применения новой отечественной разработки против рака.
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. При определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90 — 100%», — заявил Погребняков.
Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. После этого новообразование практически полностью разрушается.
Мэр Москвы анонсировал запуск производства в столице России этого препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света.
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