Эксперт: эффективность российского онкопрепарата может достигать 100%

Исследователем НИИ клинической и экспериментальной радиологии Игорем Погребняковым сделан смелый прогноз эффективности применения новой отечественной разработки против рака.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. При определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90 — 100%», — заявил Погребняков.

Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. После этого новообразование практически полностью разрушается.

Мэр Москвы анонсировал запуск производства в столице России этого препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света.