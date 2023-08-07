Эксперт: Эффективность работы Госдумы оценивается качеством принятых законов

Завершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ прошло на прошлой неделе. За семь месяцев депутаты приняли порядка 500 законов. Мнением о том, какие из принятых законов наиболее важны для страны, какие законодательные инициативы регионы могут предложить на осеннюю сессию, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила большое количество законов, принятых за прошедший период. В то же время она подчеркнула, что «эффективность работы Государственной Думы оценивается, прежде всего, не количеством, а качеством принятых законов». Большинство из принятых законов «соответствовали национальным интересам и потребностям нашего общества», сказала она.

Силаева также отметила активность депутатского корпуса. Депутаты стали активнее встречаться с избирателями, работать в соцсетях, выезжать на места.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова в свою очередь подчеркнула, что «несмотря на разные взгляды, фракции были едины в подходах к решению важнейших социальных и экономических вопросов». Она отметила важность принятых законов. Среди них закон о дополнительном материальном обеспечении тренеров, подготовивших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.

Спикер выразила уверенность, что и в осеннюю сессию у депутатов будет много работы. Среди приоритетов она назвала рассмотрение инициативы о компенсации государству в случае смены спортивного гражданства, а также усиление контроля за использованием средств от увеличения отчислений от азартных игр на развитие спорта. Важным направлением Павлова назвала изменение законодательства в части социальных гарантий тренеров и спортсменов.

Кроме того, спикер подчеркнула важность дальнейшего совершенствования системы работы с детьми с разным уровнем здоровья.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов назвал актуальными и наиболее важными для страны принятые законы, поддерживающие участников специальной военной операции и членов их семей.

В перспективе Фазылов считает необходимым продумывать социальные гарантии и формы поддержки для вернувшихся участников СВО.

