Эксперт: Единые Игры Спецолимпиады в Казани помогут развитию инклюзивного сообщества в РФ

Единые игры Специальной Олимпиады послужат своеобразным толчком для развития инклюзивного сообщества не только в Татарстане, но и в России. Такое мнение высказал председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров на площадке Экспертного клуба.

«Уверен, что проведение в эти дни спортивного турнира позволит нашей республике занять ведущее место в мире по методике работы и адаптации в обществе людей с особенностями развития. Одновременно с этим игры послужат своеобразным толчком для развития инклюзивного сообщества не только в нашей республике, но и в стране в целом», — сказал Кадыров.

Он отметил, что для РТ проведение подобных соревнований не новый опыт, однако Единые игры Спецолимпиады имеют уже совершенно новый статус и формат, включая в себя определённый набор летних и зимних видов спорта.

О готовности столицы республики принять подобное соревнование сказала и зампредседателя Общественной палаты РТ, политолог Анастасия Исаева.

«Опыт в проведении таких мероприятий у нас большой, и я уверена, что все пройдет на достойном уровне. В Татарстане и Казани есть вся необходимая инфраструктура, подготовлены волонтёры, и здесь, на гостеприимной татарстанской земле, самое место ставить новые рекорды», — сказала она.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов подчеркнул, что идея и практика проведения Специальной Олимпиады — это движение к инклюзивному обществу.

«Полагаю, что проведение Специальной Олимпиады в Казани станет очередным шагом в формировании культуры спорта как сферы реализации физического и духовного развития человека, как формы общественной дипломатии. К тому же Специальная Олимпиада может стать альтернативой западному пониманию инклюзии, в этом отношении она должна стать предметом особой заботы психолого-педагогического академического сообщества, институтов гражданского общества», — посчитал Агапов.

Еще один эксперт — Аделя Ахметова — отметила, что турнир даст возможность спортсменам проявить себя, получить поддержку в социализации со стороны государства и общества и заложит хороший фундамент для дальнейшего понимания инклюзии и работы с ней.

Единые игры Специальной Олимпиады, которые объединят более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Белоруссии и 59 регионов России, пройдут с 21 по 27 января. Церемония открытия прошла 22 января в «Казань Экспо». В этот день Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со сборной республики, которая участвует в турнире.