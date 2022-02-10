Эксперт: Дзюба дал «Зениту» всё что мог, трансфер в «Рубин» реален

Нападающий Артем Дзюба, у которого остается полгода контракта с санкт-петербургским «Зенитом», уже дал команде всё что мог, и ему логичнее летом найти новый клуб. Один из вполне реальных вариантов — казанский «Рубин». Таким мнением поделился комментатор Константин Генич, передает «Матч ТВ».

«Думаю, это последние полгода Дзюбы в „Зените“. Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем всё что мог дал „Зениту“, и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в „Рубин“ летом — как свободный агент — не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе», — заметил Генич.

При этом в контракте нападающего есть пункт, который позволяет продлить с ним соглашение, если он сыграет в определенном количестве матчей. Однако даже в этом случае клуб и игрок не будут продолжать сотрудничать, уверен комментатор.

На протяжении всего зимнего трансферного окна многие СМИ говорили о возможном трансфере Артема Дзюбы в «Рубин», однако переход так и не состоялся.