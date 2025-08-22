Миколог Дьяков рассказал, как отличить неядовитые грибы от ядовитых

Фото: © «Татар-информ»

Отличить ядовитые грибы от неядовитых можно по внешним признакам, но иногда сделать это достаточно трудно. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил миколог Максим Дьяков.

«Универсальных правил тут нет. Дело в том, что грибы бывают разные, набор отличительных признаков у каждого свой, и многие друг на друга похожи. Именно поэтому единственный достоверный способ их отличить – знать грибы», – сказал собеседник агентства.

Самый безопасный вариант – изучить определенный вид гриба и только его собирать, рекомендовал эксперт.

«Если человек знает, как выглядит белый гриб, то он собирает белый, если он может отличить ложные опята от настоящих, то собирает опята», – отметил Дьяков.

Тем, у кого нет опыта сбора грибов, он рекомендует отправляться в лес с опытным грибником.