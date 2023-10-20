Эксперт: Драйверами развития Татарстана в 2024 году станут нефтехимия и фармотрасль

Отрасли Татарстана в сферах нефтехимии, фармацевтики и пищевой промышленности станут дополнительными драйверами развития республики в 2024 году помимо гособоронзаказа. Таким мнением с корреспондентом «РБК Татарстан» поделилась специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

По ее словам, за предприятия, выполняющие гособоронзаказ, переживать не стоит, поскольку расходы на национальную оборону в стране в следующем году вырастут на 70%. Этот сектор останется лидирующим, отметила Зубаревич.

Говоря о других отраслях Татарстана, эксперт отдельно отметила пищевую промышленность, продукция которой останется конкурентоспособной благодаря вливанию в отрасль средств из бюджета республики и востребованности в соседних регионах.

Также Зубаревич спрогнозировала рост фармотрасли, которая укрепила свои позиции благодаря оттоку иностранных компаний.

«Продукция пойдет на экспорт. Очень сильные позиции у фармотрасли, и они останутся. Рынок очищается от иностранцев, в регионе будут производиться дженерики. Никуда не денется и пищевая переработка сельхозпродукции», — подчеркнула эксперт.