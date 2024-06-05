Эксперт Доронкин рассказал о новых механизмах расчета и создании единой валюты БРИКС

Решить проблемы стран с развивающейся экономикой при проведении трансграничных расчетов можно было бы при помощи единой расчетной единицы стран БРИКС и платежей на основе технологии блокчейн. Об этом управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин сказал, комментируя повестку предстоящей сессии ПМЭФ-2024 об изменениях в финансовом секторе глобального Юга.

«Прямые корреспондентские отношения между банками, которые строятся прежде всего через американские банки, могут быть заменены на горизонтальные связи между локальными финансовыми организациями на основе технологии блокчейн. Пока аналог SWIFT еще не создан, однако усиление Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) стало заметным», — рассказал Михаил Доронкин.

Он отметил, что на сегодняшний день к Системе банков подключились как минимум 20 резидентов, в основном это дружественные России страны. Агентство Bloomberg писало, что в 2023 году российскую систему использовали при операциях в три раза больше, чем год ранее.

Михаил Доронкин добавил, что в технологическом плане SWIFT не уникален — это значит, что часть его функций можно заменить.

Эксперт также выступил за активизацию использования национальных цифровых валют при трансграничных платежах. По его мнению, они лучше всего подходят для этих операций. Поэтому в контексте альтернатив «традиционным» системам платежей и транзакций участникам сессии стоит обсуждать возможности цифровых финансовых активов и цифрового рубля, добавил Михаил Доронкин.

По его словам, говорить о новой валюте БРИКС еще рано, однако создание единой расчетной единицы для стран объединения уже сейчас активно обсуждается, поскольку ее введение могло бы решить проблему неполной конвертируемости валют стран-участниц.

Сессия «Трансформация в интересах глобального роста» состоится 7 июня на полях XXVII ПМЭФ при участии представителей Правительства РФ, Султаната Оман, ОАЭ, Египта, Сербии и председателя правления ВТБ Андрея Костина.