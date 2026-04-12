Эксперт допустил применение США ядерного оружия при эскалации конфликта с Ираном

США могут применить ядерное оружие при эскалации конфликта с Ираном в случае блокады Ормузского пролива, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также отметил, что Иран вряд ли откажется от создания ядерной бомбы, напротив, будет стремиться ускорить этот процесс.

Если США введут блокаду, Иран может ответить ударами по американским базам, и боевые действия возобновятся, пояснил эксперт. Самая большая опасность заключается в том, чтобы это не переросло в применение тактического ядерного оружия США. На переговорах прозвучало требование, чтобы Иран сдал обогащенный уран, но Кнутов считает, что Иран этого делать не будет, особенно после убийства его руководства и последующих бомбардировок. Сейчас конфликт переходит в достаточно жесткую стадию, и можно ожидать любого развития событий, добавил он.

Действия США по возможной блокаде Ормузского пролива, как и вся операция в Иране, незаконны, отметил военный эксперт. По его мнению, такими шагами американцы пытаются оказать влияние на Китай, однако это не принесет значительных результатов, поскольку Китай имеет стратегический запас нефти почти на 280 дней. Это может сказаться на Индии и на самом Иране, который получает деньги от продажи нефти дружественным странам, резюмировал Кнутов.