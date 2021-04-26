Эксперт допустил невозможность подключить карту «Мир» к Apple Pay в Крыму

Стремление российских банков подключать карты платежной системы «Мир» к сервису Apple Pay логично, поскольку это дополнительное конкурентное преимущество. Однако, как ситуация будет обстоять в Крыму пока непонятно, передает «РИА Новости» мнение главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова.

Возможно, американская корпорация ограничит действие услуги на полуострове из-за американских санкций, допустил эксперт.

Он также напомнил, что сейчас владельцы карт «Мир» вынуждены переводить деньги на карты международных платежных систем, чтобы расплачиваться с помощью устройств Apple.

«Со временем необходимость в этом отпадет. Надо понимать, что подключение Apple Pay — это право, но не обязанность банков, поэтому не все будут предоставлять такую услугу по картам "Мир" одновременно», — добавил Достов.

В то же время рынок подтолкнет банки к такому решению, уверен эксперт. Процедурно регистрация карт «Мир» в Apple Pay ничем не будет отличаться от карт Visa или Mastercard.

Ранее стало известно, что с 27 апреля российские банки смогут подключать выпущенные ими карты «Мир» к сервису безналичной оплаты смартфоном Apple Pay.

Напомним, в 2017 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских бюджетников и пенсионеров должны постепенно перевести на карты «Мир». Этот процесс планировалось завершить летом 2020 года.