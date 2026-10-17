Эксперт Долотина: часть пенсионеров получит прибавку к пенсии в ноябре

Россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, граждане с впервые установленной I группой инвалидности, а также пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами получат в ноябре прибавку к пенсии. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

По ее словам, прибавку получат получатели страховой пенсии по старости, которым в октябре исполнится 80 лет. Фиксированная выплата для них увеличится вдвое – до 19 169 рублей в месяц, без учета районных коэффициентов. Кроме того, повышение к пенсии получат граждане, которым впервые установили I группу инвалидности, а также россияне, у которых появились иждивенцы.

Долотина уточнила, что пожилым людям старше 80 лет автоматически начислят компенсацию по уходу в размере 1 413 рублей ежемесячно. Государство выделяет эти деньги для финансовой поддержки пенсионеров, чтобы они могли оплачивать услуги сиделок, нанимать помощников по хозяйству или покрывать иные бытовые нужды.

Перерасчет всех положенных выплат производится автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд с заявлениями не потребуется. При этом стоит учитывать, что если пожилой гражданин уже получает повышенную фиксированную выплату по причине инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторная надбавка ему не назначается.

По словам эксперта, дополнительные выплаты предусмотрены и для тех пенсионеров, на содержании которых появились нетрудоспособные члены семьи. Размер ежемесячной доплаты напрямую зависит от количества подопечных. Факт наличия иждивенцев, как правило, требует подтверждения документами и подачи соответствующего заявления в Социальный фонд.

Специалист заключила, что за одного человека пожилой гражданин получит 3 194 рубля, за двоих – 6 389 рублей, а за троих иждивенцев надбавка составит 9 584 рубля.