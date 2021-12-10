Эксперт: Для защиты от спам-звонков не следует указывать номер на непроверенных ресурсах

Чтобы защититься от большого количества надоедливых звонков спамеров, россиянам следует внимательно проверять ресурсы, на которых они указывают номера своих телефонов, и не оставлять свои данные на непроверенных сайтах. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский, сообщает радио Sputnik.

Специалист посоветовал не указывать в интернете тот номер телефона, которым человек пользуется большую часть времени либо привязывает к нему аккаунты и банковские карты. Лучше завести для этих целей вторую SIM-карту.

«Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», — объяснил Дворянский.

Кроме того, можно воспользоваться определителем вызовов или блокировщиком спам-звонков. В современном мире существует множество бесплатных и платных сервисов, которые предупреждают абонентов о том, что входящий звонок может быть спамом, добавил эксперт.