Эксперт: Для Татарстана речной туризм может стать большим драйвером роста

Идеальным вариантом для развития внутреннего туризма в Татарстане мог бы стать речные круизы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор компании AVT — одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов Азамат Сабиров.

«Речной туризм мог бы стать драйвером туризма в Татарстане, у нас есть три больших реки. Этот вопрос поднимал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Однако необходимо решить вопрос с заправками на них. Если посмотреть на опыт других стран — в Америке, Германии, у них на озерах организованы яхт-клубы, где можно заправиться, каждые полчаса пути есть такие станции. У нас же в Татарстане пока можно заправиться только в двух местах. Если решить этот вопрос, я думаю, это будет прекрасная возможность отдыхать внутри республики. Для внутреннего туризма сейчас прям рахат-лукум», — отметил собеседник агентства.

Азамат Сабиров добавил, что в России для путешествий также имеется много красивых мест. Если обратиться к опыту тех же США, то жители этой страны зачастую путешествуют только по своей территории. Однако несмотря на огромный резерв и потенциал красивейших мест нашей страны, не всегда есть возможность открыть свой бизнес и работать в этой сфере на благо туристов.

«В России необходимо урегулировать вопрос с законодательством. Открывать локации для внутреннего туризма порой сложно из-за проблем именно с законодательством. Как только этот вопрос будет решен, бизнесу будет проще открывать новые локации, и рост пойдет, так как спрос на внутренний туризм есть»,— поделился мнением генеральный директор компании AVT.

Также, по мнению Азамата Сабирова, государство могло бы субсидировать внутренние рейсы, чтобы россияне могли летать на Камчатку, Сахалин. «У людей будет возможность посмотреть на свою страну. Понятно, что там будет не все так гламурно и чисто, как в других местах, но природа очень красивая», — отметил Сабиров.