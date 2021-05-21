Эксперт: «Для Татарстана приход Tesla будет только на пользу»

В случае прихода компании Илона Маска Tesla в Татарстане могут возникнуть локальные производства и разовьются новые бизнес-модели. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал член Межведомственной рабочей группы по вопросам развития электротранспорта в Российской Федерации Ленар Кашапов.

«Для Татарстана наплыв после прихода Tesla будет только на пользу, потому что будет локализовано производство зарядных станций. Я думаю, через год у нас в Казани может появиться до пяти производителей зарядных станций. Это простейшее устройство, и, когда „Тесла“ придет, то каждой машине понадобится своя зарядка», — сказал Кашапов.

Сегодня на дорогах Казани курсируют около 100 электромобилей и по всему городу расставлено порядка 30 зарядных устройств. При этом за прошлый год количество электромобилей в России увеличилось на 100%.

«Что „Тесла“ придет в Россию — очень хороший знак для страны, потому что откроются новые бизнес-ниши и люди смогут по-новому зарабатывать. Владельцами сети зарядок станут сети фитнес-центров, девелоперы и многие другие», — отметил спикер.

Главным плюсом при покупке электрокара будет то, что можно забыть про сервис и заправки — нужно будет лишь менять батарейку в авто. К тому же один километр на электромобиле дешевле в десять раз, чем бензин для автомобиля.

Напомним, что Илон Маск заявил о том, что Tesla скоро появится в России на форуме «Новое знание». «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе», — отметил основатель компании.