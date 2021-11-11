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Официальная хроника
11 ноября 2021  19:58

Эксперт: Для решения спора о копировании товарного знака Fanta потребуются доказательства

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Fanta и Fantola должны будут представить веские доказательства по делу о копировании товарных знаков. Об этом сегодня рассказал глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков, передает радио Sputnik.

Ранее коллегия палаты по патентным спорам Роспатента получила обращение известной фирмы Coca-Cola, которая утверждает, что товарные знаки напитка Fantola, который выпускает российская компания «Аквалайф», очень схожи с дизайном бренда Fanta.

«Спорный вопрос, кто победит. Fanta — это известный бренд, однако анализ Fantola и внешнего вида ее бутылки, где на этикетке есть разные персонажи, позволяет говорить, что полной мимикрии нет. В палате по патентным спорам юристам и с той, и с другой стороны придется предоставить веские доказательства», — считает Катков.

Данный вопрос коллегия рассмотрит 18 ноября.

Юрист отметил, что это разбирательство может затянуться, так как любая из сторон после вынесения решения палатой по патентным спорам может при желании обратиться в суд по интеллектуальным правам.

«Надо понимать, что спор может быть небыстрым. Палата по патентным спорам в данном случае не последняя инстанция. Если одну из сторон не устроит результат, то они могут обратиться в суд по интеллектуальным правам. И, конечно, у сторон всегда есть возможность примириться», — подчеркнул эксперт.

#копирование #Coca-Cola #товарные знаки #бренды
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