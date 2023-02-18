Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Дикие животные в течение трех лет привыкнут к экодукам на трассе М12
На протяжении федеральной трассы М12 в Татарстане планируется возвести для диких животных семь переходов тоннельного типа и три экодука (переход над дорогой). О том, как скоро звери приспособятся к ним, рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов в «Интервью без галстука», опубликованном на «Татарстан 24».
«Будут предусмотрены ограждения, а переходить будет возможность только по экодуку. Понятно, что животные не пойду туда сразу. Но, судя по мировым практикам, через год, два, три животные привыкают и начинают пользоваться этими сооружениями», – рассказал он.
Шарафиев отметил, что когда госкомитет узнал о прохождении автомагистрали по территории Татарстана, были приняты все меры по защите животного мира.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»