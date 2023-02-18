Эксперт: Дикие животные в течение трех лет привыкнут к экодукам на трассе М12

На протяжении федеральной трассы М12 в Татарстане планируется возвести для диких животных семь переходов тоннельного типа и три экодука (переход над дорогой). О том, как скоро звери приспособятся к ним, рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов в «Интервью без галстука», опубликованном на «Татарстан 24».

«Будут предусмотрены ограждения, а переходить будет возможность только по экодуку. Понятно, что животные не пойду туда сразу. Но, судя по мировым практикам, через год, два, три животные привыкают и начинают пользоваться этими сооружениями», – рассказал он.

Шарафиев отметил, что когда госкомитет узнал о прохождении автомагистрали по территории Татарстана, были приняты все меры по защите животного мира.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность 7-го этапа трассы составит 72 километра (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск), 8-го — 70 километров (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).