Эксперт: «Дифференцированные ставки по семейной ипотеке вряд ли введут раньше октября»

Появление дифференцированных ставок по программе семейной ипотеки в ближайшие полгода маловероятно. В правительстве продолжаются обсуждения этой инициативы, сообщил в кулуарах Российской строительной недели руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик, его слова приводит ТАСС.

Сроки введения дифференцированных ставок по семейной ипотеке, в том числе с учетом количества детей в семье, пока не определены. На закрытом совещании девелоперов с руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое прошло 5 марта в рамках отраслевого форума, участникам вновь сообщили, что вопрос находится в стадии обсуждения в правительстве. Холопик также высказал личное мнение, что такие изменения вряд ли будут приняты раньше октября.

Ранее генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов допускал, что после обновления программы ставки по льготной ипотеке могут стать дифференцированными: для семей с тремя и более детьми – на уровне 3-4%, а для семей с одним ребенком – около 7%.

Программа семейной ипотеки со ставкой 6% годовых действует до 2030 года. Ее можно оформить для покупки квартиры в новостройке или строительства индивидуального жилого дома. С 1 апреля 2025 года программу распространили и на вторичный рынок жилья в городах, где строится не более двух многоквартирных домов.

Российская строительная неделя проходит с 4 по 6 марта в московском «Тимирязев центре» и считается одним из крупнейших отраслевых мероприятий. Центральным событием деловой программы стала Олимпиада девелоперов, участие в которой подтвердили более 200 спикеров из 50 девелоперских команд, представляющих свыше 25 регионов России. В рамках форума также объявят победителей премии Топ ЖК – 2026.