news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 10:34

Эксперт: детские игрушки можно мыть гелем для посуды

Читайте нас в
Телеграм

Для регулярной обработки пластиковых и силиконовых игрушек, которые дети могут брать в рот, подходят обычные гели для мытья посуды. Об этом NEWS.ru заявила эксперт категории «Уход за домом» компании «Арнест ЮниРусь» Александра Георгиева.

По словам специалиста, задача таких средств — не просто ополоснуть поверхность, а расщепить органическую плёнку, которая образуется из остатков пищи, кожного сала и пыли. Именно эта среда способствует сохранению микроорганизмов.

Особого внимания требуют игрушки со сложной формой — конструкторы, фигурки, прорезыватели. Из-за множества стыков и углублений загрязнения закрепляются в них сильнее. Георгиева пояснила, что гели для мытья посуды образуют обильную пену, которая помогает эффективно прорабатывать мелкие детали и труднодоступные зоны.

#мнение эксперта #детские игрушки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026