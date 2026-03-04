Эксперт: детские игрушки можно мыть гелем для посуды

Для регулярной обработки пластиковых и силиконовых игрушек, которые дети могут брать в рот, подходят обычные гели для мытья посуды. Об этом NEWS.ru заявила эксперт категории «Уход за домом» компании «Арнест ЮниРусь» Александра Георгиева.

По словам специалиста, задача таких средств — не просто ополоснуть поверхность, а расщепить органическую плёнку, которая образуется из остатков пищи, кожного сала и пыли. Именно эта среда способствует сохранению микроорганизмов.

Особого внимания требуют игрушки со сложной формой — конструкторы, фигурки, прорезыватели. Из-за множества стыков и углублений загрязнения закрепляются в них сильнее. Георгиева пояснила, что гели для мытья посуды образуют обильную пену, которая помогает эффективно прорабатывать мелкие детали и труднодоступные зоны.