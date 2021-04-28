Эксперты из РТ дали советы родителям, как уберечь детей от совершения преступлений

В Казани провели прямой эфир на тему «Как уберечь детей от криминала», где зрители смогли задать вопросы экспертам. Мнение специалиста в таком вопросе очень важно, потому что это может помочь родителям в воспитании, уверена заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Экспертное мнение в этом вопросе очень важно, оно поможет определить родителям, что можно делать, а что нет. Вопросы, связанные как с совершением преступлений как детьми, так и в их отношении, важны, и мы не можем на них не реагировать. Главное — защитить детей», — подчеркнула Фазлеева .

Для того, чтобы уберечь детей от попадания в криминальную сферу, нужно замечать их расположенность к этому на ранних стадиях. Об этом рассказала директор центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова.

«Родители должны очень хорошо знать своих детей. Именно они могут заметить изменения в его поведении. В первую очередь это отказ от домашних дел, снижение успеваемости, появление раздражительности и агрессивности и еще многие другие», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что это все может быть связано и с подростковым возрастом, но тем не менее родителям нужно внимательно относиться к изменениям в поведении ребенка или подростка.

Для того, чтобы увести подростка от сферы криминала и влияния различных нежелательных группировок, нужно найти ему альтернативное занятие. Для этого хорошо подходят подростковые клубы, расположенные по всей республике, добавила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

С ней согласилась и Елена Овчинникова, которая заявила, что поиск путей самореализации подростков также стал одним из способов профилактики правонарушений. Кроме того, за помощью можно обратиться к детскому психологу.

«Родители могут сформировать разные интересы у подростка, также за этим можно обратиться к психологу, который поможет с профориентацией и самореализацией, что стало также профилактикой правонарушений», — сказала директор центра «Доверие».

При этом родителя тоже должны внимательно следить за своим поведением, потому что если ребенок растет в семье, где конфликты решаются физической или психологической агрессией, то вероятность того, что он станет преступником, увеличивается, пояснила начальник отдела психолого-педагогической помощи центра «Сердэш» Наталья Сабирова.

«Если нормализация насилия в семье привела к тому, что ребенок воспринимает насилие и оскорбления как нормальное явление, то тогда этот ребенок с большей вероятностью станет тем, кто совершает преступления», — отметила Сабирова.

Ребенок должен понимать, что такое личные границы, почему никто не должен без его согласия их нарушать. Это должны привить родители, заключила эксперт. Кроме того, родители должны выстроить такие доверительные отношения с ребенком, чтобы в случае, если у него были какие-то конфликты с одноклассниками, учителями или другими людьми, он приходил именно к ним.

Итог беседы подвела заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Прекрасно, что наши зрители сегодня задавали нам вопросы, и мы получили пул вопросов на перспективу. Это не последний эфир. Мы будем отрабатывать поступившие предложения», — отметила спикер.