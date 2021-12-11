Эксперт: Чтобы похудеть к Новому году, в каждом трапезе должна присутствовать клетчатка

В каждый прием пищи надо есть овощи, богатые клетчаткой, поскольку они не дадут всосаться лишнему жиру и, соответственно, помогут похудеть к новогодним праздникам. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает радио Sputnik.

«Надо больше есть клетчатки. То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так всё перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка», — пояснила специалист.

Для достижения желаемого эффекта врач-диетолог посоветовала полностью убрать из рациона сладкое, мучное и соленое.

Вместе с тем Соломатина напомнила, что излишняя тяга к быстрому похудению может навредить организму. «До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно», — подчеркнула она.

Кроме того, кандидат медицинских наук обратила внимание на то, что людям с большей массой тела легче начать сбрасывать вес, а людям с меньшим количеством лишних килограммов для этого нужно больше времени.