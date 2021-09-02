Эксперт: Чтобы начать интернет-торговлю, у предпринимателей есть буквально 2–3 года

Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» начал новую серию выездных учебно-практических мероприятий для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Первый семинар состоялся в Зеленодольске. Бизнесменам рассказали о рынке интернет-торговли, об успешных стратегиях работы на нем с примерами того, как обычные татарстанские предприниматели и самозанятые с помощью этого канала продаж в разы увеличивали свои доходы.

Руководитель бизнес-школы электронной коммерции Iwengo Юлиана Гордон отметила на мероприятии, что сейчас сложилась уникальная ситуация — двухзначными темпами на маркетплейсах растут продажи практически всего ассортимента товаров.

«Но такой огромный рост не может продолжаться бесконечно. У нас с вами есть буквально два — три года, чтобы открыть свой бизнес в интернет-торговле и успеть занять свою нишу. После этого там начнется жесткая конкуренция», — предупредила она.

В мероприятии также принял участие глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, который призвал предпринимателей активнее осваивать новый канал продаж.

Следующие семинары пройдут 3 сентября в Елабуге, 6 сентября в Казани и 8-го — в Лаишеве. Открыта предварительная регистрация для участия в них.

О том, как выйти предпринимателям на маркетплейсы, читайте в материале ИА «Татар-информ».