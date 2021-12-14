Эксперт: Чтобы избежать очередей, подарки к новому году лучше покупать до 24 декабря

Подарки для друзей и близких к Новому году лучше приобрести до 24 декабря, момента наступления «часа пик», чтобы избежать очередей и большого скопления людей. Об этом заявил исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик, сообщает радио Sputnik.

«Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины, и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно», — сказал эксперт.

По его словам, и в онлайн-магазинах существует некий дедлайн, до которого следует успеть заказать товары перед Новым годом. В идеале заказ подарков из интернета следует сделать примерно за три недели до праздничной даты.

«Это нужно сделать заранее, чтобы выбрать именно ту модель, тот набор подарков, что вы хотите. Доставка может идти из другого города или даже из-за границы, поэтому для уверенности, что вы получите заказанное, это надо делать по крайней мере за три недели до наступления нужной даты», — отметил Гвоздик.