Эксперт: Что ждет пенсионера, если он сдает квартиру в аренду

Пенсионеры составляют значительную часть владельцев жилья, сдающих его в аренду. О льготах или обязанностях для пожилых арендодателей «Российской газете» рассказали эксперты.

По данным «Инком-недвижимость» до пандемии в Москве было 43% пенсионеров, сдающих квартиры и 59% — комнаты.

Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова пояснила, что собственник, который сдает квартиру и получает доход, независимо от своего статуса должен заплатить налоги.

«Пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать налог, став самозанятым. В этом случае налог снижается до 4%. При этом пенсионер не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии», — рассказывает Жукова.

По ее словам, для пенсионеров никаких налоговых льгот в этом плане не существует. И если пенсионер сдает квартиру нелегально, то несет ответственность по закону, как и любые другие собственники.

Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не индексируются. Как поясняет эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, деятельность по сдаче квартиры в аренду не является прямым основанием для признания пенсионера работающим, и поэтому не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера.