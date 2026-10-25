Эксперт Чихринова рассказала, как подготовить дачу к первым заморозкам

До первых устойчивых заморозков на даче стоит подготовить дом, водопровод, участок и вещи, которые остаются на улице. Об этом RT рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

По ее словам, одна из ошибок – начинать подготовку слишком поздно. После резкого похолодания становится сложнее просушить помещения, убрать оборудование и выполнить работы с грунтом или дорожками.

Чихринова объяснила, что если дача зимой не отапливается, необходимо перекрыть подачу воды и слить ее из участков водопровода, которые могут промерзнуть. От воды также нужно освободить шланги, поливочные пистолеты, разбрызгиватели и переносные емкости. Насосы, фильтры и водонагреватели стоит подготовить в соответствии с инструкцией производителя, поскольку простого перекрытия крана может быть недостаточно.

Также перед холодами стоит проверить крышу, желоба и водосточные трубы, убрать листья и другой мусор и осмотреть места возможных протечек.

По словам специалиста, окна и двери нужно закрыть, а уплотнители проверить на повреждения. При этом вентиляционные каналы перекрывать не стоит, особенно если в помещении остается оборудование или материалы, которым требуется проветривание. На участке необходимо очистить водоотводные канавы, убрать листья с дорожек и площадок, а также проверить, не образуются ли лужи рядом с домом и хозяйственными постройками. Подсыпку грунта и ремонт дорожек лучше выполнить до того, как земля промерзнет.

Теплицу тоже стоит подготовить заранее: убрать остатки растений, листву и подвязки, очистить покрытие, проверить каркас, крепеж и форточки. Если конструкция остается на участке зимой, важно убедиться, что она рассчитана на предполагаемую снеговую нагрузку.

Чихринова добавила, что ручной садовый инструмент перед хранением необходимо очистить от грязи и просушить. Аккумуляторные инструменты и батареи лучше убрать в сухое помещение и хранить при температуре, указанной производителем: оставлять аккумуляторы на морозе не стоит. Бензиновую технику следует консервировать по инструкции конкретной модели, поскольку требования к топливу и его хранению могут различаться.

С открытых площадок стоит убрать переносную мебель, текстиль, светильники, электроинструменты и декор. Подушки, чехлы, коврики и зонты необходимо полностью высушить перед хранением, иначе к весне может появиться плесень. Если мебель остается на улице, нужно убедиться, что материал рассчитан на зимовку, а защитный чехол не задерживает влагу.